После матча «Рубин» – «Динамо» организуют спецподачу общественного транспорта

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В воскресенье, 11 октября, в столице Татарстана после игры казанского «Рубина» и московского «Динамо» организуют спецподачу общественного транспорта к стадиону «Ак Барс Арена». Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома города.

Дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи сосредоточат на соответствующих остановках к 21.00.

В сторону Ветеринарной академии дополнительно направят автобусы №35, 10а, 18, 45, 46, 60, 33 и 55, троллейбус №2, трамваи №5 и 7.

В сторону улицы Адоратского направят автобусы №35а, 10, 18, 36, 45, 46, 60 и 89, троллейбус №13, трамваи №5а и 7.

Матч 10-го тура РПЛ начнется в 19.30. В прошлом сезоне «Рубину» удалось обыграть «Динамо» на выезде со счетом 1:0.