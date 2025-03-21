После массовой драки в Казани на Чистопольской полицейские задержали 11 человек

Сегодня ночью в соцсетях появилось видео массовой драки в одном из дворов на улице Чистопольской в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, правоохранители задержали одиннадцать человек и доставили их в отделение для разбирательства. По предварительным данным, конфликт возник между студентами и сотрудниками одного из частных охранных предприятий города.

Сейчас проводится проверка для установления всех деталей произошедшего.