После массовой драки в Казани на Чистопольской полицейские задержали 11 человек
Сегодня ночью в соцсетях появилось видео массовой драки в одном из дворов на улице Чистопольской в Казани.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, правоохранители задержали одиннадцать человек и доставили их в отделение для разбирательства. По предварительным данным, конфликт возник между студентами и сотрудниками одного из частных охранных предприятий города.
Сейчас проводится проверка для установления всех деталей произошедшего.