После массовой драки со стрельбой в Казани возбуждено уголовное дело

На улице Кул Гали в Казани произошла массовая драка со стрельбой, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительной информации, неизвестные заблокировали машинами Kia, после чего выбежали из авто и попытались достать водителя из салона. В социальных сетях сообщают, что как минимум у одного из участников конфликта при себе был пистолет.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Виновным может грозить до семи лет лишения свободы. Расследование контролирует прокуратура Приволжского района Казани.