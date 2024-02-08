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После массовой драки со стрельбой в Казани возбуждено уголовное дело
На улице Кул Гали в Казани произошла массовая драка со стрельбой, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По предварительной информации, неизвестные заблокировали машинами Kia, после чего выбежали из авто и попытались достать водителя из салона. В социальных сетях сообщают, что как минимум у одного из участников конфликта при себе был пистолет.
По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Виновным может грозить до семи лет лишения свободы. Расследование контролирует прокуратура Приволжского района Казани.
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