После лобового столкновения двух грузовиков в РТ один из водителей скрылся с места аварии

Авария произошла накануне в районе одиннадцати часов вечера на трассе в Верхнеуслонском районе РТ, около поселка Татарское Макулово. Фура Hyundai, двигаясь в гору, столкнулась с «КАМАЗом».

Фото: очевидцы

От сильного удара кабину фуры порядочно помяло, и водитель оказался зажат внутри. Водитель «КАМАЗа» уехал с места аварии до прибытия сотрудников полиции. Из кабины Hyundai удалось достать водителя, его с различными травмами увезли в ближайшую больницу, как сообщают ИА «Татар-информ» очевидцы аварии.