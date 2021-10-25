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Ру Тат
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25 октября 2021  09:16
Павел Климчак

После лобового столкновения двух грузовиков в РТ один из водителей скрылся с места аварии

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Авария произошла накануне в районе одиннадцати часов вечера на трассе в Верхнеуслонском районе РТ, около поселка Татарское Макулово. Фура Hyundai, двигаясь в гору, столкнулась с «КАМАЗом».

 

Фото: очевидцы 

От сильного удара кабину фуры порядочно помяло, и водитель оказался зажат внутри. Водитель «КАМАЗа» уехал с места аварии до прибытия сотрудников полиции. Из кабины Hyundai удалось достать водителя, его с различными травмами увезли в ближайшую больницу, как сообщают ИА «Татар-информ» очевидцы аварии.

 

Фото: очевидцы

 

#камаз #ДТП #ДТП с пострадавшими #фура
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