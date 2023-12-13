На круглом столе педагогов в Общественной палате РТ обсудили вопросы образования

В Общественной палате Татарстана, подводя итоги Года педагога и наставника в Российской Федерации, эксперты собрались за круглым столом порассуждать на тему «Учить и учиться!».

Выдающихся учителей, директоров школ, а также студентов педагогических направлений, открывая обсуждение, поприветствовала председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева. Она подчеркнула, что наработанные за Год педагога и наставника опыт и традиции, а также состоявшееся обновление некоторых традиций будут и дальше обновляться, а уровень мероприятий, которого в нынешнем году удалось достичь, будет поддерживать в дальнейшем и власти, и родители, общественное сообщество.

«В этом году в республике проводилось много мероприятий и форумов с участием учителей. Благодаря этому мы по-особому увидели те моменты, которые есть в работе учительства. А главное – увидели, что уровень учительства и педагогического состава в нашей республике на достаточно высоком уровне. Но новое время, новые тенденции требуют совершенствования методов преподавания», – сказала Валеева.

Она также подчеркнула, что при всех реформах, при всех изменениях в школе результат все же зависит именно от талантливого учителя. «Главная миссия учителя – поставить на крыло. Именно на вас мы надеемся, в вас верим. Искренне хочу пожелать вам действительно больших успехов!» – обратилась Валеева к педагогам и будущим педагогам – участникам круглого стола.

Выступил на круглом столе и Петр Положевец – инициатор и главный организатор Всероссийского конкурса «Учитель года», в прошлом в течение 28 лет главный редактор «Учительской газеты». Образование, акцентировал он, «не терпит никаких революций», а все нововведения должны быть постепенными.

«Школьные предметы должны помочь ученикам выстроить целостное понимание картины мира, если мы дадим через них представление детям, что мир един», – сказал Положевец.

При этом, как констатировал первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов, намечается тенденция возвращения в образование хорошо забытых традиций.

«Например, серебряных медалей, которые когда-то были отменены. Единых образовательных программ, которые когда-то были признаны не очень удачными. А также оценивание поведения учащихся», – сказал он.

Молодой учитель математики Лицея Иннополис Арман Костанян стал в нынешнем году призером Всероссийского конкурса «Учитель года России». Он рассказал, откуда придут изменения в систему образования.

О необходимости воспитания подрастающего поколения школой, в том числе как гарантии национальной безопасности, доложили призер Всероссийского конкурса «Учитель года-2021», учитель английского языка гимназии №122 Мария Голованова и наставник, заслуженный учитель России – победитель республиканского этапа конкурса «Учитель года-1992», участник всероссийского конкурса Людмила Курамшина.

Завершился круглый стол обсуждением цифровизации образовательного процесса и проблемы цифрового неравенства, когда цифровые технологии фактически оказываются доступны пользователям как ученикам, так и учителям, не в равной степени.

«Действительно, сегодня есть разрыв между цифровыми учениками и не очень цифровыми преподавателями. Но главная задача преподавателя – научиться отвечать на все, даже очень неудобные вопросы ребенка и помнить при этом, что дети слышат не то, что мы им говорим, дети слышат то, что мы обсуждали друг с другом. Нужно помнить, что учитель сегодня учится вместе с детьми, учится сам, становится проводником для учеников», – подытожил Петр Положевец.