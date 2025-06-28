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Общество 28 июня 2025 14:47

После Казани макеты полицейских для борьбы с мошенниками появились в Челнах

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После Казани макеты полицейских для борьбы с мошенниками появились в Челнах
Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

В мэрии Набережных Челнов установили макеты полицейских, чтобы предупредить жителей города о мошенниках.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе мэрии Набережных Челнов, совсем скоро такие макеты появятся возле банкоматов в торговых центрах и в других популярных местах города.

Надпись в руках ростовой фигуры призывает челнинцев быть бдительными и не поддаваться на уговоры мошенников.

«Татар-информ» рассказывал, что первыми такие макеты появились в Казани.

В среднем в день у жителей Татарстана похищается 15 млн рублей через дистанционное мошенничество. Цель акции – остановить человека, находящегося под психологическим давлением мошенников.

В прошлом году количество мошенничеств возросло на 2,4%. У жителей республики похитили 5,6 млрд рублей. Сумма ущерба от действий мошенников растет каждый год на 1 млрд рублей, при этом раскрывать такие преступления сложно.

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