После Казани макеты полицейских для борьбы с мошенниками появились в Челнах
В мэрии Набережных Челнов установили макеты полицейских, чтобы предупредить жителей города о мошенниках.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе мэрии Набережных Челнов, совсем скоро такие макеты появятся возле банкоматов в торговых центрах и в других популярных местах города.
Надпись в руках ростовой фигуры призывает челнинцев быть бдительными и не поддаваться на уговоры мошенников.
«Татар-информ» рассказывал, что первыми такие макеты появились в Казани.
В среднем в день у жителей Татарстана похищается 15 млн рублей через дистанционное мошенничество. Цель акции – остановить человека, находящегося под психологическим давлением мошенников.
В прошлом году количество мошенничеств возросло на 2,4%. У жителей республики похитили 5,6 млрд рублей. Сумма ущерба от действий мошенников растет каждый год на 1 млрд рублей, при этом раскрывать такие преступления сложно.