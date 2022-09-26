После капремонта в Высокогорской ЦРБ обновятся детское отделение и роддом

В рамках нацпроекта в Высокогорской ЦРБ обновятся детское отделение и роддом. Капремонт находится на завершающей стадии, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Благодаря нацпроекту „Здравоохранение“ и республиканской программе капремонта стационаров завершаются отделочные работы внутри здания, уже завезено оборудование, расставляется новая мебель», — рассказал главврач больницы Рамиль Зиатдинов.

Для маленьких пациентов и их мам появится комната ожидания — здесь будут установлены удобные мягкие кресла, помещение будет украшено красочными рисунками. Палаты, операционная и родильный зал будут меблированы по современным стандартам.

В 2023-м работы продолжатся — капитальный ремонт пройдет в терапевтическом и хирургическом отделениях больницы.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.