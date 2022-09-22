После капремонта в центре «Доверие» в Казани будут принимать по 8,5 тыс. человек в год

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Кировском районе Казани после капремонта открылось отделение Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие». Обновленное отделение центра «Доверие» расположилось в помещениях площадью более 269 кв.м на первом этаже жилого дома №21 по ул.Кулахметова. Предполагается, что ежедневно психологи будут принимать здесь порядка 35 человек, а в год – около 8,5 тыс. человек.

Ремонт при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова в этом году проводится во всех 10 отделениях «Доверия», где ежегодно психологическую помощь получают 50 тыс. подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

С каждым годом все больше детей, подростков, а также взрослого населения города нуждаются в профессиональной психологической помощи, отметил мэр города Ильсур Метшин, осмотревший обновленное здание. С начала этого года более 4,4 тыс. казанцев пришли на индивидуальные консультации к специалистам центра, порядка 11,5 тыс. человек получили консультацию по телефону. На детский телефон доверия позвонили более 5,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба городской ападминистрации.

Обновленное отделение центра «Доверие» расположилось в помещениях площадью более 269 кв.м на первом этаже жилого дома №21 по ул.Кулахметова. Здесь размещается администрация центра, а также проводятся индивидуальные консультации и групповая работа. В отделении психологи смогут ежедневно принимать порядка 35 человек, а в год – около 8,5 тыс. человек.

В ближайшее время капремонт завершится в оставшихся отделениях центра «Доверия», в том числе двух новых филиалах – на ул.Салимжанова, 14 и ул.8 Марта, 4, где будет вестись прием жителей города.

Получить психологическую помощь на очной сессии со специалистом может любой подросток, записавшись на консультацию по телефону или в сообществе службы в соцсети «Вконтакте». Также помощь оказывается анонимно по телефонам горячей линии: +7(843)277-00-00, +7(800)200-01-22. Детский телефон доверия: +7(843)571-35-71.