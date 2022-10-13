После капремонта улицы Корабельная в Нижнекамске на дороге появились велодорожки

В Нижнекамске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтирована улица Корабельная. Работы проведены на участке от перекрестка проспекта Химиков – Корабельная до дома №52 по улице Корабельная, сообщает Миндортранс РТ.

«Дорожники выполнили устройство выравнивающего слоя из черного щебня и асфальтобетонной смеси. Нижний слой покрытия уложили из асфальтобетонной смеси, а верхний – из высокоплотного асфальтобетона», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие смонтировали монолитный бортовой камень, установили светильники, дорожные знаки, светофоры и нанесли разметку.

Проектом также предусмотрено устройство специальных велосипедных дорожек и тротуаров.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.