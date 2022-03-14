После капремонта отделение дневного пребывания Казани в шесть раз увеличит нагрузку

После капитального ремонта отделение дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения в городском округе «город Казань» увеличит число подопечных с 11 до 60. Об этом «Татар-информу» сообщила социальный педагог отделения Ирина Чигарова.

«Наш центр могут посещать люди с ментальными нарушениями разных возрастов, в том числе и пожилые люди с деменцией. С ними занимаются специалисты по социальной работе, социальные педагоги и психологи, а также врачи. Когда они к нам приходят, мы проводим подробную диагностику всех социальных умений и навыков самообслуживания. На основании медицинских сведений после проведения диагностики составляем индивидуальные карты реабилитации и планы ухода», — рассказала она.

Отделение дневного пребывания при Комплексном центре соцобслуживания населения в Казани открылось благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в январе прошлого года. На данный момент помещение по улице Тинчурина находится на капитальном ремонте. Это большое двухэтажное здание со специализированными кабинетами и оборудованием. Отделение временно находится по адресу: ул. Аделя Кутуя, д. 33 — в здании соцзащиты Советского района Казани.

«Здание полностью готово, мы ждем поставки оборудования. Надеемся, что въедем в него весной. У нас есть медицинский блок с массажем и залами для ЛФК, кабинеты психологов и педагогов, сенсорные комнаты, трудовые мастерские, зал для гимнастики и уличная площадка, где планируем заниматься цветоводством. После открытия будем принимать 60 человек в две смены. Группы будут по десять человек», — добавила Чигарова.

Спикер пояснила, что сейчас центр посещают 11 человек в возрасте от 18 лет до 31 года. Получатели социальных услуг имеют ментальные нарушения — умственную отсталость, синдром Дауна, шизофрению и инвалидность с детства. Их бытовой интеллект «на уровне старшего дошкольника или ученика начальной школы».

«Родители на протяжении 20–30 лет вынуждены их обучать жизненным навыкам. Достаточно часто взрослые делают всё за них, к чему привыкают молодые люди. Мы сейчас ситуацию поворачиваем в другую сторону, следим за тем, чтобы родители не делали за ребят то, что они могут делать сами. Это нужно, чтобы молодые люди приобрели максимальную самостоятельность», — заключила Ирина Чигарова.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.