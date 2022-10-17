После капремонта на проспекте Химиков в Нижнекамске появились новые парковочные площадки

Дорожники в Нижнекамске завершили капитальный ремонт участка автодороги по проспекту Химиков. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» от улицы Корабельная до улицы Южная, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте выполнено устройство выравнивающего слоя из черного щебня и асфальтобетонной смеси. Уложен нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси и верхний — из высокоплотного асфальтобетона, проведен монтаж монолитного бортового камня», — отметили в министерстве.

Рабочие также создали новые переходно-скоростные полосы и развороты, установили дорожные знаки, светофоры и нанесли разметку.

Для безопасного передвижения горожан специалисты обустроили специальные велосипедные дорожки и тротуары. Кроме того, покрытие на местном проезде отремонтировали, обустроив новые парковочные площадки.

В этом году реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Нижнекамске завершена. Ремонт проведен на трех объектах общей протяженностью 3,14 километра. На эти цели было выделено 480 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.