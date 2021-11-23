В Казани капитально отремонтирован корпус детсада, построенный в 1943 году

фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани завершился ремонт корпуса детского сада №126, построенного около 80 лет назад. Первое после постройки обновление сделало его фасад одним из самых красивых и необычных в Казани, заявил мэр столицы РТ Ильсур Метшин, осмотревший здание.

Двухэтажное здание располагается в доме №52 по улице Тунакова. Его площадь составляет 455,2 кв. метра, помещение рассчитано на 60 мест. Второй корпус детсада №126 находится на улице восстания, 44а.

На капитальный ремонт корпуса было направлено свыше 47 млн рублей. На эти средства здесь были обновлены кровля, фасад, окна, проведен ремонт инженерных сетей, замена оборудования, благоустройство территории. Территория находится под круглосуточным видеонаблюдением, в комнатах имеются аварийные выходы.

В комнатах для воспитанников есть санузлы, ванные, а также уголок, где детям раскладывают приготовленную в обновленном пищеблоке еду. На стенах размещены плакаты, которые помогают малышам в изучении татарского алфавита и цифр. Имеется в здании и интерактивный игровой обучающий комплекс, установленный на средства гранта.

Спортзал в корпусе совмещен с музыкальным залом — комната поделена на две функциональные части. Во второй находятся электропианино, синтезатор и другие музыкальные инструменты; в первой — спортинвентарь.

В 2021 году было отремонтировано 15 детских садов Казани. К настоящему моменту остается открыть №362 и №104. В первый ведется поставка мебели и мягкого инвентаря, в здании по улице Дружбы завершаются работы.

В общей сложности за пять лет обновление затронуло 57 детских садов, напомнил Метшин. «Уже 7,5 тыс. детишек-дошколят воспитываются в таких прекрасных условиях», — заключил он.