После капитального ремонта в казанском детском саду №104 появится группа для аллергиков

Фото: © kzn.ru

В Советском районе Казани завершают капитальный ремонт детского сада № 104. На сегодня работы выполнены на 99%, в конце января их планируют закончить. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Это одно из старейших дошкольных учреждений города с 70-летней историей. Здесь появятся после капремонта логопедическая группа и группа для детей, которым требуются особые условия из-за аллергических заболеваний. Руководитель исполкома города Рустем Гафаров проконтролировал ход работ.

«У нас будет новшество — появятся логопедическая и аллергологическая группы. Сейчас очень много детей с аллергий, у которых непереносимость молока, мяса и других продуктов. Им необходимо специализированное питание. В Казани есть такие группы в других детсадах, но потребность в них все еще очень высока», — рассказала заведующая детсадом Алсу Зинатуллина.

Фото: © kzn.ru

Здание детского сада № 104 по ул. Дружбы, 3 давно нуждалось в капитальном ремонте, так как построено в 1951 году. Порядка 200 детей, которые здесь воспитывались, временно распределили в другие дошкольные учреждения района. После открытия в детсаду организуют 7 групп для детей от 3 до 7 лет.

Капитальный ремонт, стартовавший в апреле прошлого года, практически полностью завершен. Отремонтирован второй этаж здания. Еще ведутся работы на первом этаже, предстоит установить оборудование и мебель. На данный момент на объекте задействовано 37 человек.

Фото: © kzn.ru

«Конструкция здания не позволяла сделать обычный ремонт. Пришлось усилить фундамент, стены, проводить монолитные работы. Второй этаж разбирали до перекрытий и сами перекрытия обновляли. Также мы меняли кровлю, окна, инженерные сети и проводили другие виды работ», — пояснил директор подрядной организации ООО «РСС Инжиниринг» Александр Таунов.

Руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров поручил подрядчику качественно выполнить работы и завершить их в срок.

«Детский сад очень ждут. Работы нужно завершить как можно скорее, чтобы дети вернулись в комфортный, красивый и уютный садик», — добавил он.