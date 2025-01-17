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Руc Тат
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Происшествия 17 января 2025 10:51

После инцидента с инвалидом, самостоятельно расчищавшим снег в Бугульме, накажут главу УК

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В Бугульме прокуратура требует привлечь управляющую компанию к ответственности за ненадлежащую уборку снега. Поводами для проведения проверки в управляющей компании «ЖЭУ-6» стали видеоролики, опубликованные в социальных сетях.

На днях в социальных сетях появился ролик, на котором видно, как инвалид-колясочник самостоятельно убирал снег возле входной группы и пандуса многоквартирного дома.

По итогам проверки Бугульминская городская прокуратура возбудила в отношении директора управляющей компании «ЖЭУ-6» и самой организации дела об административных правонарушениях.

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