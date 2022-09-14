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Ру Тат
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Происшествия
14 сентября 2022  12:36

После гибели супругов от отравления газом в Казани прокуратура начала проверку

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Прокуратура Приволжского района Казани проверяет информацию об отравлении газом супружеской пары в частном доме казанского поселка Мирный. 

По данным «Татар-информа», около десяти часов утра 72-летнюю мать и 75-летнего отца мертвыми обнаружил их сын. Он же сообщил о случившемся в экстренные службы, уточнив, что в доме ощущается запах газа. 

Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, специалисты надзорного ведомства вместе с профильными специалистами выясняют обстоятельства и причины случившегося.

«Также прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования», – добавил Руслан Галиев. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, работники аварийной бригады «Горгаза» установили, что в доме, где работал газовый котел, был закрыт дымоход.

«Предварительная причина трагедии – закрытая вытяжка дымохода», – добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#Отравление угарным газом
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