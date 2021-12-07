После гибели рабочего на молочно-товарном комплексе в РТ возбудили уголовное дело

Вечером 24 ноября на территории строящегося молочно-товарного комплекса в Мензелинском районе 50-летний рабочий упал в котлован и получил тяжелые травмы. Через несколько дней он скончался в больнице от полученных травм.

Как установило следствие, мужчина работал в подрядной организации и по какой-то причине оказался на краю неогороженного и не освещенного котлована. Кроме того, к работам на котловане он отношения не имел. Рабочий упал с 6-метровой высоты.

Возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, расследование дела продолжается. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.