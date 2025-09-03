news_header_top
Происшествия 3 сентября 2025 14:12

После гибели мужчин в канализационном колодце в Мамадыше возбудили уголовное дело

В Мамадыше после гибели троих мужчин в канализационном колодце возбудили уголовное дело.

Напомним, что сегодня трое мужчин один за другим спустились в канализационный колодец частного дома для проведения работ, после чего потеряли сознание и погибли. По предварительным данным, колодец принадлежал одному из погибших.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства трагедии.

