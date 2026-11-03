После гибели девочки в Бугульму прибыло 100 вакцин от менингококковой инфекции

В Бугульму прибыло 100 вакцин от менингококковой инфекции. Об этом на Деловом понедельнике сообщил заместитель главного врача Бугульминской ЦРБ Дамир Гумаров.

«Сегодня ночью прибыла вакцина – 100 доз. Сейчас в пути находится еще дополнительно 200 доз», – сказал Гумаров.

В настоящее время родители вместе с детьми активно обращаются за вакцинацией – с ними контактирует педиатрическая служба. Вакцинация будет продолжена в дальнейшем, после прибытия второй партии прививок.

Ранее Минздрав Татарстана рассказал об особенностях заболевания менингококковой инфекцией в связи с ситуацией, сложившейся вокруг смерти 12-летней девочки, которой стало плохо в бугульминском лагере.

Напомним, 1 ноября девочка обратилась в медпункт лагеря, на следующий день ее госпитализировали. 2 ноября в 17:15 врачи констатировали смерть юной пациентки. Предварительный диагноз – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококцемия. По факту смерти девочки следком завел уголовное дело.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров держит ситуацию на личном контроле. На базе Бугульминской ЦРБ открыта горячая линия по вопросам вакцинации детей от менингококковой инфекции.

Под наблюдением в стационаре находятся 8 человек – шестеро детей и двое взрослых. Их состояние стабильное