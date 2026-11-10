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Общество 10 ноября 2026 10:38

После гибели девочки от менингококка в Татарстане привили более 300 человек

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Более 300 человек привили от менингококковой инфекции в Республике Татарстан после смерти девочки, которой стало плохо в бугульминском лагере. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Вакцинировано 310, в том числе 225 детей. (Новых) случаев (менингококковой инфекции, прим. Т-и) нет», – рассказали агентству.

Напомним, 1 ноября 12-летняя девочка обратилась в медпункт лагеря, на следующий день ее госпитализировали. 2 ноября в 17:15 врачи констатировали смерть юной пациентки. Предварительный диагноз – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококцемия. По факту смерти девочки следком завел уголовное дело.

#Здоровье #медицина
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