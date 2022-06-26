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Ру Тат
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Происшествия
26 июня 2022  10:16
Павел Климчак

После гибели 13-летней девочки в Волге в Татарстане возбудили уголовное дело

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После того, как 13-летняя девочка утонула в Волге в Верхнеуслонском районе Татарстана, возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование дела взято на контроль в надзорном ведомстве.

Вместе с тем районная прокуратура продолжает проверку соблюдения требований закона о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Ведомство также оценит работу местных органов в части обеспечения безопасности на водоемах. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Верхнеуслонском районе Татарстана 13-летняя девочка утонула в Волге. Ее тело нашли и достали из воды очевидцы. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.

 

#Уголовное дело #утонул ребенок
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