После гибели 13-летней девочки в Волге в Татарстане возбудили уголовное дело

После того, как 13-летняя девочка утонула в Волге в Верхнеуслонском районе Татарстана, возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование дела взято на контроль в надзорном ведомстве.

Вместе с тем районная прокуратура продолжает проверку соблюдения требований закона о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Ведомство также оценит работу местных органов в части обеспечения безопасности на водоемах. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Верхнеуслонском районе Татарстана 13-летняя девочка утонула в Волге. Ее тело нашли и достали из воды очевидцы. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.