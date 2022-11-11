После экспертизы почти четверть товаров из магазинов РТ забраковала Госалкогольинспекция

В Татарстане проходят независимые проверки качества продуктов, которые входят в потребительскую корзину каждого жителя республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.

«Мы закупаем продукты, как обычные потребители, и выявляем те или иные факты несоответствия требованиям, нормативным документам в практически каждой закупке», – отметила спикер.

В этом году на независимых экспертизах проверили 232 наименования товаров, из них забраковали 53, это почти 23% от числа всех проверок. Специалисты выявляли фальсификаты, несоответствия составу, нарушения по микробиологическим, физико-химическим показателям.

«В перечень закупаемых нами продуктов входят продукты первой необходимости, к тому же социально значимые. Это и молочная группа, и хлеб, хлебобулочные изделия, и крупы. В общем, те товары, которые входят в потребительскую корзину каждого покупателя», – добавила Розалия Арсланова.

Начальник отдела развития и координации внутреннего рынка подчеркнула, что образцы были куплены не в сомнительных ларьках, а в магазинах федеральных сетей.