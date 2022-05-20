После двухлетнего перерыва в Казани вручат премию в области боевых искусств

Фото: Салават Камалетдинов

В Казани после двухлетнего перерыва пройдет пятая по счету торжественная церемония вручения Национальной премии Республики Татарстан в области боевых искусств «Алтын Билбау — Золотой Пояс». В мероприятии, которое пройдет 11 июня в концертном зале Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма, примут участие выдающиеся мастера единоборств Татарстана и России, а также известные артисты.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Последний раз премия проводилась в 2019 году, поэтому на этой церемонии будут подведены итоги сразу за три года, за 2019-й, 2020-й и 2021-й. Премия будет вручена в номинациях: „Лучший спортсмен и лучшая спортсменка года“, „Лучший тренер года“, „Лучший руководитель года“, „Лучший промоутер года“ и „Верность традиции“», — рассказал руководитель Исполкома Российского союза боевых искусств по РТ Александр Даренков.

Фото: © Салават Камалетдинов

Кроме того, собеседник агентства отметил, что в рамках церемонии вручения премии «Алтын Билбау — Золотой Пояс» состоится празднование двух значимых памятных дат: 45-летия движения каратэ киокусинкай в Татарстане и 35-летия ушу в республике.