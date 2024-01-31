После двух индексаций средний размер пенсии по старости увеличился на 2 834 рубля

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После двух последних индексаций средний размер страховой пенсии по старости увеличился на 2 834 рубля. Об этом сообщил управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин на заседании коллегии ведомства.

«С января прошлого года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4,8%. А с 1 января 2024 года – на 7,5%», – рассказал докладчик.

Вафин отметил, что в прошлом году было назначено более 34 тыс. пенсий. Причем пенсии по инвалидности назначаются беззаявительно, по данным, поступающим в реестр инвалидов из бюро Медико-социальной экспертизы.

К концу прошлого года средний размер пенсий ветеранов и участников Великой Отечественной войны составил более 38,2 тыс. рублей (для инвалидов вследствие военной травмы), свыше 49,7 тыс. рублей (для участников Великой Отечественной войны) и более 34,7 тыс. рублей (для вдов погибших военнослужащих).