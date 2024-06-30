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Происшествия 30 июня 2024 13:57

После ДТП в Тукаевском районе РТ скончался водитель легковушки

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Водитель Hyundai Solaris, который столкнулся с «ГАЗелью» на трассе в Тукаевском районе РТ, скончался в карете скорой помощи. Об этом сообщает прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным, 67-летний водитель за рулем Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «ГАЗелью». Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе шестилетний ребенок. По данному факту прокуратура района начала проверку.

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