После ДТП в Тукаевском районе РТ скончался водитель легковушки

Водитель Hyundai Solaris, который столкнулся с «ГАЗелью» на трассе в Тукаевском районе РТ, скончался в карете скорой помощи. Об этом сообщает прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным, 67-летний водитель за рулем Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «ГАЗелью». Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе шестилетний ребенок. По данному факту прокуратура района начала проверку.