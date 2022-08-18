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Ру Тат
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Происшествия
18 августа 2022  08:35
Полина Шевчук

После ДТП в Татарстане, где пострадали двое подростков, начата прокурорская проверка

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После ДТП в Татарстане, где пострадали двое подростков, начата прокурорская проверка
очевидцы

По факту ДТП с двумя пострадавшими подростками, которое произошло накануне поздно вечером в Чистопольском районе Татарстана, проводится прокурорская проверка.

«Надзорным ведомством будет проведена проверка на предмет исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – пояснил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне в Чистопольском районе Татарстана двое подростков на иномарке вылетели с трассы в кювет. Оба юноши с травмами в больнице.
 

#ДТП с пострадавшими #Прокуратура РТ
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