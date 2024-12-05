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После ДТП в поселке Борисоглебское изменили правила движения по улице Шоссейная
В поселке Борисоглебовское Авиастроительного района Казани изменили правила движения на дороге по улице Шоссейная.
Из-за недавнего ДТП около домов № 8а и № 46а по улице Рабочая и около дома № 98А по улице Шоссейная, проезжая часть дороги теперь оборудована искусственными дорожными неровностями, а максимальная разрешенная скорость теперь не более 40км/час.
Напомним, что в октябре на этом участке дороги 17-летний подросток за рулем автомобиля сбил женщину, которая скончалась на месте.
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