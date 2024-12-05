После ДТП в поселке Борисоглебское изменили правила движения по улице Шоссейная

В поселке Борисоглебовское Авиастроительного района Казани изменили правила движения на дороге по улице Шоссейная.

Из-за недавнего ДТП около домов № 8а и № 46а по улице Рабочая и около дома № 98А по улице Шоссейная, проезжая часть дороги теперь оборудована искусственными дорожными неровностями, а максимальная разрешенная скорость теперь не более 40км/час.

Напомним, что в октябре на этом участке дороги 17-летний подросток за рулем автомобиля сбил женщину, которая скончалась на месте.