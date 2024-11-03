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Происшествия 3 ноября 2024 17:51

После ДТП в Менделеевском районе оба водителя оказались в больнице

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Фото: Очевидцы

На трассе в Менделеевском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

ДТП произошло накануне на седьмом километре автодороги Набережные Челны – Агрыз. После столкновения водителя Ford Focus и водителя «Лады Нива» увезла машина скорой помощи.

Фото: Очевидцы

#ДТП
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