После ДТП в Менделеевском районе оба водителя оказались в больнице

Фото: Очевидцы

На трассе в Менделеевском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

ДТП произошло накануне на седьмом километре автодороги Набережные Челны – Агрыз. После столкновения водителя Ford Focus и водителя «Лады Нива» увезла машина скорой помощи.