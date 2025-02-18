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Происшествия 18 февраля 2025 10:13

После ДТП в Казани легковушка снесла дорожный знак, ребенка увезли в больницу

Накануне вечером в Казани на улице К. Цеткин 32-летний водитель за рулем автомобиля Mitsubishi Carisma не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем EXEED LX, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

После столкновения, по инерции автомобиль EXEED отбросило на дорожных знак.

ДТП произошло со стороны улицы Кызыл Армейская в направлении улицы Адмиралтейская.

В результате ДТП 6-летняя пассажирка автомобиля EXEED LX на автомобиле скорой помощи была доставлена в больницу. К счастью, после обследования ее отпустили домой.

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