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После ДТП на мосту через Волгу в Татарстане открыли движение в оба направления
На мосту через Волгу на 777-м километре трассы М7 движение полностью открыто в оба направления, сообщает «Волго-Вятскуправдор».
Ранее в пресс-службе компании заявили, что движение на трассе М7 «Волга» в сторону Москвы полностью восстановлено, при этом движение в сторону Уфы осуществлялось по левой полосе.
Накануне вечером движение на мосту через Волгу было перекрыто из-за ДТП с большегрузами. Как сообщили в Госавтоинспекции республики, 2 ноября на 7780-м километре автодороги М7 столкнулись четыре грузовых автомобиля, в результате чего произошло возгорание трех из них. Двое водителей получили легкие травмы.
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