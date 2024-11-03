После ДТП на мосту через Волгу в Татарстане открыли движение в оба направления

На мосту через Волгу на 777-м километре трассы М7 движение полностью открыто в оба направления, сообщает «Волго-Вятскуправдор».

Ранее в пресс-службе компании заявили, что движение на трассе М7 «Волга» в сторону Москвы полностью восстановлено, при этом движение в сторону Уфы осуществлялось по левой полосе.

Накануне вечером движение на мосту через Волгу было перекрыто из-за ДТП с большегрузами. Как сообщили в Госавтоинспекции республики, 2 ноября на 7780-м километре автодороги М7 столкнулись четыре грузовых автомобиля, в результате чего произошло возгорание трех из них. Двое водителей получили легкие травмы.