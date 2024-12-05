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После драки школьников в РТ один из них попал в больницу, полицейские начали проверку
В селе Новое Шигалеево Пестречинского района конфликт школьников закончился больницей и вмешательством полиции.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, 25 ноября в помещении Многопрофильного лицея между двумя 15-летними подростками возникла словесная ссора, которая переросла в драку. В результате драки один из школьников потерял сознание, его доставили в ДРКБ.
Выяснилось, что один из участников конфликта состоит на учете в ПДН: в прошлом году он избил одну из учащихся лицея. Кроме того, по месту учебы школьник характеризуется отрицательно, состоит на внутришкольном учете.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Законные представители одного из учеников будут привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – сообщили в МВД по РТ.
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