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Спорт 14 августа 2024 17:45

После долгой болезни умерла мировая рекордсменка в эстафете Ирина Подъяловская

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В возрасте 64 лет после продолжительной болезни умерла заслуженный мастер спорта СССР Ирина Подъяловская. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

В 1983 году спортсменка впервые выиграла чемпионат СССР в беге на 800 метров, дебютировала в составе сборной страны на летней Универсиаде в Эдмонтоне, где с результатом 1:59.29 заняла первое место.

В 1984 году в Москве в составе сборной СССР установила действующий мировой рекорд в эстафете 4х800 метров (7:50.17). А на Играх Дружбы пробежала дистанцию в 800 метров быстрее, чем победительница Олимпиады в Лос-Анджелесе Дойна Мелинте. В этом же году установила личный рекорд — 1:55.69.

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