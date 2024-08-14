После долгой болезни умерла мировая рекордсменка в эстафете Ирина Подъяловская

В возрасте 64 лет после продолжительной болезни умерла заслуженный мастер спорта СССР Ирина Подъяловская. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

В 1983 году спортсменка впервые выиграла чемпионат СССР в беге на 800 метров, дебютировала в составе сборной страны на летней Универсиаде в Эдмонтоне, где с результатом 1:59.29 заняла первое место.

В 1984 году в Москве в составе сборной СССР установила действующий мировой рекорд в эстафете 4х800 метров (7:50.17). А на Играх Дружбы пробежала дистанцию в 800 метров быстрее, чем победительница Олимпиады в Лос-Анджелесе Дойна Мелинте. В этом же году установила личный рекорд — 1:55.69.