После долгой болезни скончался последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин

На 95-м году жизни скончался последний главнокомандующий Военно-морского флота СССР Владимир Чернавин. Об этом передает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

«В ночь с 17 на 18 марта в военном госпитале после болезни на 95-м году жизни скончался адмирал флота Герой СССР Владимир Николаевич Чернавин. Он был последним главкомом ВМФ СССР», – рассказал собеседник.

Чернавин родился 22 апреля 1928 года в Николаеве Украинской ССР. С 1947 по 1951 год обучался в Высшем военно-морском училище им. М.В. Фрунзе. В 1962 году подлодка «К-21» под его командованием впервые в отечественном флоте совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток и, пройдя подо льдами Арктики, отработала методику подледного плавания и всплытия в полынье. Стал главнокомандующим ВМФ СССР в ноябре 1985 года. Герой Советского Союза.