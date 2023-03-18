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После долгой болезни скончался последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин
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На 95-м году жизни скончался последний главнокомандующий Военно-морского флота СССР Владимир Чернавин. Об этом передает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.
«В ночь с 17 на 18 марта в военном госпитале после болезни на 95-м году жизни скончался адмирал флота Герой СССР Владимир Николаевич Чернавин. Он был последним главкомом ВМФ СССР», – рассказал собеседник.
Чернавин родился 22 апреля 1928 года в Николаеве Украинской ССР. С 1947 по 1951 год обучался в Высшем военно-морском училище им. М.В. Фрунзе. В 1962 году подлодка «К-21» под его командованием впервые в отечественном флоте совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток и, пройдя подо льдами Арктики, отработала методику подледного плавания и всплытия в полынье. Стал главнокомандующим ВМФ СССР в ноябре 1985 года. Герой Советского Союза.
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