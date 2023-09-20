После договоренностей о прекращении боевых действий на улицы Еревана вышли протестующие

Десятки протестующих в Ереване вышли на улицы после договоренностей о прекращении огня с Карабахом, сообщает ТАСС.

Отмечается, что у здания кабмина в центре Еревана стали собираться протестующие после появления информации о том, что власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики приняли решение прекратить огонь и вступить в переговоры с Азербайджаном.

Напомним, согласно условиям, расположенные в Карабахском районе формирования вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования должны сложить оружие.

Они оставят боевые позиции и воинские посты, полностью разоружатся и покинут территорию Азербайджана.

Параллельно сдается все вооружение и тяжелая техника. Реализацию этих процессов обеспечат в координации с миротворцами РФ.

В свою очередь собравшиеся скандируют антиправительственные лозунги, требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Здание правительства оцеплено усиленным кордоном специальных сил полиции.