«После дембеля женюсь!»: вторая партия срочников из РТ уехала служить на Дальний Восток

В сборном пункте Военного комиссариата Татарстана торжественно проводили еще одну группу призывников из республики

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вы – мужчины, вы должны выстроить свой характер, проявить самостоятельность»

Для прохождения срочной службы из Казани на Дальний Восток на днях отправятся 600 призывников из разных регионов страны, 90 из них – татарстанцы. Это второй эшелон осеннего призыва в этом году. Первая партия призывников уже проходит службу в своих воинских частях с октября.

«Я тоже когда-то был простым солдатом. В наши времена служили, бывало, и по три года, и в гражданской одежде. Сейчас вы идете всего на год, уже в форме, приятно на вас смотреть! Вы отправляетесь далеко, но вы – мужчины, вы должны выстроить свой характер, проявить самостоятельность. Это ваше первое испытание во взрослой жизни, прослужить добросовестно и честно выполнить священный долг», – обратился к ребятам начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» РТ, генерал-майор Александр Бородин.

Александр Бородин: «Вы увидите Сибирь, Дальний Восток и узнаете, как там живут люди, как проходит служба. Но не забывайте свою малую родину» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Александра Бородина, ко всему прочему, у ребят появилась отличная возможность увидеть своими глазами бескрайние просторы нашей великой Родины и найти отличных друзей.

«Вы увидите Сибирь, Дальний Восток и узнаете, как там живут люди, как проходит служба. Но не забывайте свою малую родину – свой поселок, город, свою республику – и, конечно же, не забывайте друзей и боевых подруг. Раньше мы писали письма домой, а вы – звоните и пишите домой родным и близким», – дополнил он.

Александр Бородин акцентировал внимание на том, что это мероприятие проводится не для галочки. Обо всех призывниках беспокоятся и относятся к ним по-отечески.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Дорогие призывники, мы пришли не просто так, мы беспокоимся за вас, как вы будете служить. Не подведете ли вы нашу республику, нашу любимую землю. Я – обычный человек, крестьянин с далекой деревни, я и не подозревал, что буду генералом. Что у меня в семье будет два офицера и внук – старший лейтенант, который после училища и рязанского факультета спецназа успешно выполняет боевые задачи, не подводит деда. И вы, ребята, не подводите нас. Счастливого пути!» – сказал он.

«Если у вас возникнут трудности, мы поможем с ними справиться»

Свое напутствие призывникам Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская передала через одного из подчиненных. В послании она отметила, что с любой возникшей проблемой или недопониманием ребятам помогут справиться, на произвол судьбы не бросят.

Ралия Кашапова зачитала послание от Уполномоченного по правам человека в Татарстане Сарии Сабурской Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Дорогие ребята, служба в армии – это важный и ответственный этап. Вам предстоит дальняя дорога и путь службы длиною в год. Он не будет простым, но подарит вам бесценный опыт, долгую дружбу и боевых товарищей. Вы уже знаете, что Уполномоченный по правам человека в Татарстане совместно с Военным комиссариатом РТ ведет работу по соблюдению прав призывников республики», – зачитала начальник информационно-аналитического отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ Ралия Кашапова.

В послании Сария Сабурская напомнила, что она сопровождает призывников к местам прохождения службы и посещает воинские части – изучает условия жизни и быта военнослужащих республики.

«Вы все получили справочники военнослужащих по призыву, в них указаны контакты мои и Военного комиссариата РТ. В случае необходимости или при появлении каких-либо вопросов обязательно обращайтесь. Через год вы вернетесь более возмужавшими и уверенными в себе защитниками Отечества. Пусть любовь к родному дому и поддержка близких помогут вам достойно исполнить конституционный долг», – завершила послание Ралия Кашапова.

Сергей Чаев рассказал, что в его семье все мужчины служили в армии Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Попробую себя на службе, может быть, останусь служить по контракту»

Один из новоиспеченных призывников Сергей Чаев рассказал «Татар-информу», что в его семье все мужчины служили в армии.

«У меня дедушка служил Родине, папа служил на границе два года в войсках ПВО. Какого-то негатива к срочной службе не имею, отношусь больше положительно. Получу новые знания, разовью физические данные. Знаю, что буду служить поваром. Дома любил готовить что-то быстрое, например макароны и рис. Мое любимое блюдо – это макароны по-флотски, буду ими радовать сослуживцев», – сказал Сергей.

Михаил Палитрев: «Настрой боевой, к службе готов, посмотрю, как пойдет служба, может быть, останусь служить по контракту» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Другой призывник – 18-летний Михаил Палитрев из Казани – окончил 9 классов, потом поступил в политехнический колледж. На 4 курсе отчислился, но после службы планирует закончить обучение.

«Родители хорошо отнеслись к тому, что я ухожу в армию. Да и я такого же мнения, мой дедушка всегда говорил: "Каждый мужчина должен отслужить", и я с этим согласен. В армии буду поваром. Больше всего я люблю отварную картошку с курицей. Настрой боевой, к службе готов, посмотрю, как пойдет служба, может быть, останусь служить по контракту», – сказал он.

Максим Карпеев из Заинска рассказал, что его возвращения ждет любимая девушка, недавно у них была помолвка. Когда вернется со службы, они планируют сыграть свадьбу.

«До службы я работал на заводе оператором, по возвращении планирую добиваться своих целей и идти вперед. Сделаю все ради семьи и своей любимой. Среди родственников военных нет, но по мужской линии все службу проходили», – сказал он.