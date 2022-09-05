После Covid-паузы Казань снова услышит Международный фестиваль новой музыки «Европа-Азия»

В Казани после вынужденной двухлетней пандемийной паузы возобновится Международный фестиваль новой музыки «Европа-Азия». В этом году событие, проводимое с 1993 года с периодичностью раз в два года, станет пятнадцатым и будет проходить с 9 по 11 сентября, анонсировал на пресс-конференции в историческом здании Союза композиторов РТ председатель объединения Рашид Калимуллин.

«Надеемся, что в этом году мы сможем провести фестиваль. Участники должны были приехать к нам из Чили, из Перу, из Австралии, из Аргентины... Но так получилось, что цена билета сейчас доходит до 400 тысяч, если перевести на рубли. Тем не менее из Вьетнама к нам приедет представительная делегация. Несмотря ни на что, они приезжают, хотят общаться, а это очень важные наши партнёры — Вьетнам», — подчеркнул Калимуллин.

Однажды эта страна, напомнил глава Союза композиторов РТ, предложила Татарстану стать соорганизатором фестиваля, и с тех пор, с 2014 года, «Европа-Азия» проходила поочередно то во Вьетнаме, то в Казани. Событие провели во Вьетнаме три раза, очередь остановилась на Казани в 2020 году из-за объявленного ВОЗ пандемией Covid-19. Гостями ХV Международного фестиваля новой музыки «Европа-Азия» станут композиторы и исполнители из Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Китая, Австралии, США, Вьетнама и Японии.

Рашид Калимуллин также подчеркнул, что гордиться музыкальными коллективами Татарстана, которые являются безусловными профессионалами и достойно представляют культуру региона раз от раза.

Предстоящий фестиваль «Европа-Азия» будет, как и многие культурные события 2022 года, посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Зрителям будут доступны (по билетам) пять концертов современной музыки композиторов стран мира в исполнении музыкантов из России и зарубежья. Ведущим станет этнический компонент современной профессиональной академической музыки.

Одно из выступлений будет организовано на Кремлевской набережной — посетить его можно будет свободно 10 сентября с 18 часов. Здесь выступят Савр Катаев (Элиста) с фрагментом из концерта-спектакля «Страна Бумба», Аркадий Манджиев (Элиста) с «Автопортретом», трио «Джангар» (Элиста, Ансамбль при Госансамбле песни и танца Калмыкии «Тюльпан»), которые продемонстрируют горловое пение с аккомпанементом домбры и лимбы, а также квартет саксофонов под руководством Марии Беговатовой (Казань) и Камерный балет «Пантера» (Казань).

«Культура — это та отрасль, которой тяжело присудить какой-либо онлайн-формат мероприятий. По-другому, кроме как вживую, сложно. Мы видим по прошедшим в этом году мероприятиям, что люди соскучились по ним. И даже на Дне Республики Татарстан, хоть официально результаты статистики еще не подсчитаны, людей точно было больше, чем в обычные годы. Кроме того, 7−11 сентября в Казани также будет проходить Фестиваль мусульманского кино, и я надеюсь, что эти же гости станут участниками фестиваля „Европа-Азия“», — сказал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

Откроется фестиваль 9 сентября в 18:30 симфоническим концертом в Большом концертном зале имени Сайдашева. В программе приветственное слово писателя Лябиба Лерона и Резеды Валеевой, Анатолий Луппов (Казань) с симфонической увертюрой «Фанфары», Луиза Хайрутдинова (Казань) с кантатой «Татарстан» и композицией «Җырлап киләм», трио «Каенсар», Ле Ты Минь из Вьетнама с романсом «Возрождение», известный казанский гитарист и композитор Виталий Харисов с Дагестанским концертом для гитары с оркестром (3 и 4 части), а также Ильгам Байтиряк (Казань) с Ингушской сюитой для оркестра в двух частях — «В ожидании», «Мама, я выхожу замуж» и, например, Наталия Варламова (Казань) с увертюрой к опере «О князе Петре и княгине Февронии» и т.д.

На следующий день, 10 сентября, концерт фестиваля состоится в здании Союза композиторов РТ. Начало в 16 часов. Прозвучат обработка татарской народной песни «Каз канаты» Виталия Харисова, которую на кыл-кубызе, домбре, гитаре и мандолине исполнят Ильяс Камал, Иван Веретельный, Алмаз Асадуллин и сам Виталий Харисов; обработка кряшенской народной песни «Жырлыйм жирларны булеп» Лилии Исхаковой, а также соната для флейты соло «Зачарованный лес» Екатерины Шатровой (Казань), «Чувашские узоры» плясовая для фортепиано Лолиты Чекушкиной (Чувашия), фантазия в джазовом стиле по мотивам пьесы «Птицы над Кремлем» Рашида Калимуллина и т.д.

В завершающий день фестиваля, 11 сентября, концерты состоятся в Казанской консерватории (в 15:00, концерт камерной музыки) и в Большом концертом зале имени Сайдашева (концерт в двух отделения). В консерватории прозвучат, например, фантазия на удмуртскую народную песню «Среди темного леса», которую на арфе исполнит Наталья Антонова (Казань), соната для виолончели и фортепиано автора из Адыгеи Аслана Нехай, вьетнамская народная песня «Не уходи, останься со мной» в исполнении Фам Хонг Ха на гитаре и т.д. Ведущим концерта выступит модный молодой татарский композитор Эльмир Низамов.

В Большом концертном зале. Здесь концерт начнется в 17 часов. Прозвучат калмыцкая народная мелодия «Джангрин магтал» в обработке Савра Катаева, трио из Элисты «Джангар», фортепианное трио автора из Узбекистана Акмала Сафарова, а также «Три маленькие истории» Кацумы Накадзимы (Япония), посвященные Саякe Такахаси, «3 эскиза» Масаюки Нагатоми (Япония), «Беларусские танцы» Иосифа Жиновича. Второй раз в Казани прозвучит новое произведение Эльмира Низамова — пьеса для оркестра «Посвящение».

Билеты на концерты в залах учреждений доступны по электронной брони.