После болезни умерла бывший детский омбудсмен в Ленинградской области Литвинова

Ушла из жизни бывший уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова. Об этом в своем телеграм-канале рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Первый детский омбудсмен в этом регионе – 13 лет она помогала семьям с детьми, выстраивала систему защиты детства», – сказано в сообщении.

По словам Львовой-Беловой, Литвинова продолжительное время боролась с болезнью. Омбудсмен назвала бывшую коллегу профессионалом, который всей душой болел за детей и жил работой, на нее всегда можно было положиться.