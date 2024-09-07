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Общество 7 сентября 2024 18:50

После болезни умерла бывший детский омбудсмен в Ленинградской области Литвинова

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Ушла из жизни бывший уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова. Об этом в своем телеграм-канале рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Первый детский омбудсмен в этом регионе – 13 лет она помогала семьям с детьми, выстраивала систему защиты детства», – сказано в сообщении.

По словам Львовой-Беловой, Литвинова продолжительное время боролась с болезнью. Омбудсмен назвала бывшую коллегу профессионалом, который всей душой болел за детей и жил работой, на нее всегда можно было положиться.

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