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После болезни умерла бывший детский омбудсмен в Ленинградской области Литвинова
Ушла из жизни бывший уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова. Об этом в своем телеграм-канале рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
«Первый детский омбудсмен в этом регионе – 13 лет она помогала семьям с детьми, выстраивала систему защиты детства», – сказано в сообщении.
По словам Львовой-Беловой, Литвинова продолжительное время боролась с болезнью. Омбудсмен назвала бывшую коллегу профессионалом, который всей душой болел за детей и жил работой, на нее всегда можно было положиться.
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