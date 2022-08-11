После благоустройства Центральной площади в Буинске появились фонтан и скейт-парк

После благоустройства Центральной площади и парка в Буинске появились фонтан, скейт-парк и памп-трек. Сейчас большая работа проводится с озеленением, сообщили «Татар-информу» в Фонде «Институт развития городов Республики Татарстан».

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с тем, как идет благоустройство Центральной площади в Буинске. Куратор программ развития городской среды в Татарстане Наиля Зиннатуллина показала ему, как обновляются парк и примыкающие к нему главная событийная площадь и единственная в городе пешеходная улица (отрезок ул.Р. Люксембург).

Основная задумка архитекторов заключалась в актуализации пространства и насыщения его новыми функциями. На территории уже были малые архитектурные формы: так как они ценны для местных жителей, их решили созранить, но изменить их облик. Специалисты также исследовали все существующие насаждения и провели санацию, высадили новые кустарники и травы.

Жители просили создать на территории фонтан – их предложение воплотили в жизнь. Новый фонтан уже стал самой популярной точкой во всем парке и для врослых, и для детей. Для молодежи в парке оборудовали памп-трек и скейт-парк.

С площадью соседствует Буинский государственный драматический театр, и одной из задач проекта было создать условия, чтобы коллектив театра мог «выходить» в парк со своими постановками. На территории уже стояла сцена, однако не было места для хранения реквизита. В следующем году эту сцену обновят, а рядом создадут пристрой для хранения инвентаря и реквизита. Также он будет служить для артистов гримеркой.

Асфальтовое покрытие на площади заменили на брусчатку, и теперь она стала полностью пешеходной. Здесь появились четыре торговых павильона, где все желающие местные жители могут выставлять свою продукцию. Если станет ясно, что есть необходимость в большем количестве павильонов, в следующем году к существующим добавятся новые.

По проекту также был решен вопрос с ливневой канализацией: если раньше после каждого дождя по территории было невозможно передвигаться, то теперь такой проблемы нет.

С территорией связаны 15 предпринимателей, которые поработали над входными группами своих точек и обновили облик вывесок. В результате поток покупателей увеличился, а к окончанию всех работ в следующем году, по прогнозам, он должен возрасти еще больше.

Центральная площадь является победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2021 года. В этом году благоустройство территории продолжается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На обновление общественного пространства будет направлено в общей сложности 162 млн рублей.

«В прошлом году российский грант составил 70 млн рублей, по программе развития общественных пространств в Республике Татарстан было выделено почти 20 млн рублей. В 2022 году направлено 72 млн рублей по программе „Формирование комфортной городской среды“», — уточнила в разговоре с «Татар-информом» руководитель пресс-службы фонда «Институт развития городов РТ» Диляра Галеева.