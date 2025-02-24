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На главную ТИ-Спорт 24 февраля 2025 18:59

«После Бердыева все тоже говорили, что «Ростов» не будет прежним». Сухомлинов о Карпине

«После Бердыева все тоже говорили, что «Ростов» не будет прежним». Сухомлинов о Карпине
Фото: fc-rostov.ru

Полузащитник «Ростова» Данила Сухомлинов прокомментировал возможный уход Валерия Карпина с поста главного тренера «желто-синих».

По его словам, слухи отправляют специалиста в отставку каждый год. Также Данила вспомнил, что Карпин ранее уже уходил в сборную России, а потом возвращался к работе в «Ростове».

«Ростов» как клуб продолжит существовать даже без такого тренера, как Карпин. После Бердыева все тоже говорили, что «Ростов» не будет прежним. Однако пришел Карпин, и мы не забыли об этой команде», – передает слова Сухомлинова Metaratings.

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с 2017-го года. С июля 2021-го он тренирует сборную России.

Курбан Бердыев тренировал южан с 2014 по 2016 годы. Под его руководством «Ростов» брал серебро чемпионата России.

Первую часть РПЛ текущего сезона «желто-синие» завершили на седьмом месте в таблице.

#курбан бердыев #фк ростов #премьер-лига #спорт #футбол
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