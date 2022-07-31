После атаки на штаб флота в Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности

В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале.

«Провели внеочередное заседание штаба Антитеррористической комиссии. Приняли решение о введение желтого уровня террористической опасности», — рассказал Развожаев.

Он пояснил, что эта мера «исключительно профилактическая». В городе будут максимально усилены меры безопасности, режим вводится для усиления работы спецслужб и никак не отразится на повседневной жизни севастопольцев.

«Власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку <...> Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно», — сказал Развожаев.

Напомним, сегодня утром в штабе Черноморского флота произошел взрыв. Маломощное устройство, установленное на самодельном беспилотнике, повредило стекла в одном из помещений, погибших нет. Несмотря на это, в городе были отменены все праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ.