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Ру Тат
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Официальная хроника
31 июля 2022  17:27

После атаки на штаб флота в Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности

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В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале.

«Провели внеочередное заседание штаба Антитеррористической комиссии. Приняли решение о введение желтого уровня террористической опасности», — рассказал Развожаев. 

Он пояснил, что эта мера «исключительно профилактическая». В городе будут максимально усилены меры безопасности, режим вводится для усиления работы спецслужб и никак не отразится на повседневной жизни севастопольцев. 

«Власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку <...> Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно», — сказал Развожаев.

Напомним, сегодня утром в штабе Черноморского флота произошел взрыв. Маломощное устройство, установленное на самодельном беспилотнике, повредило стекла в одном из помещений, погибших нет. Несмотря на это, в городе были отменены все праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ.

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