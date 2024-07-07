После атаки БПЛА в Воронежской области сдетонировали взрывоопасные объекты

Средства противовоздушной обороны РФ в ночь на 7 июля уничтожили несколько беспилотников над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.

Обломки упали на склад, произошел пожар. В Подгоренском районе «началась детонация взрывоопасных объектов».

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС.

«В случае необходимости для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов подготовили автобусы. С населением проводится инструктаж для обеспечения их безопасности», – сообщил Гусев.