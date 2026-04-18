Происшествия 18 апреля 2026 14:11

После атаки БПЛА в Туапсе завалы зданий помогают разбирать более 90 человек

После беспилотной атаки ВСУ на Туапсе ночью с 15 на 16 апреля завалы зданий помогают разбирать более 90 волонтеров, сообщил в соцсетях глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

«Разбираем завалы разрушенных и поврежденных зданий. Сегодня на подмогу вышли молодежные волонтеры. Группировка составляет 91 человек», – пишет Бойко.

Во время атаки обломками БПЛА было повреждено 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также три школы. Погибли 2 человека, в том числе 14-летняя девочка, дочь бойца СВО. Пострадали 7 человек, среди которых также есть ребенок.

