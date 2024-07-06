После атаки БПЛА в Краснодарском крае загорелись резервуары с топливом

В ночь на 6 июля несколько беспилотников атаковали районы Краснодарского края, в Павловской и Ленинградской станицах загорелись резервуары с топливом, сообщил оперативный штаб региона.

«В Ейске средствами ПВО сбиты вражеские БПЛА. Зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов. Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА произошло загорание резервуара с топливом», – говорится в телеграм-канале оперштаба.

По предварительной информации, пострадавших нет.