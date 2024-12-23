После атаки БПЛА в Казани Магдеев поручил проверить все укрытия в Челнах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев начал утреннее совещание с субботних событий в Казани — атаки БПЛА. В Челнах после ЧП было проведено оперативное совещание со всеми специальными службами.

Сегодня Магдеев вновь уделил особое внимание вопросу укрытий: «Необходимо еще раз посмотреть алгоритм действий УК, жителей, старших по домам. Сегодня от наших коллег жду предложений для того, чтобы сегодня же с УК отработать единый порядок взаимодействия в случае ЧС. Ко всему нужно быть готовыми! Страна третий год проводит специальную военную операцию», — отметил он.

Магдеев напомнил, что в субботу утром Казань была атакована беспилотными летательными аппаратами. «О последствиях вы знаете. Слава Всевышнему, обошлось без человеческих жертв. Есть серьёзные повреждения жилых домов. Атака была предпринята не только на промышленные предприятия, а большей частью на жилые дома. А вы все понимаете, суббота, раннее утро. Люди после трудовой недели спокойно отдыхали», — сказал он на совещании.

Руководитель города отметил, что пока остается достаточно много вопросов, связанных с укрытиями.

«Необходимо еще раз посмотреть алгоритм действий управляющих компаний, жителей, старших по домам. Сегодня жду предложений, с управляющими компаниями ещё раз необходимо отработать единый порядок взаимодействия», — поручил градоначальник.