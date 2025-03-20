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СВО 20 марта 2025 09:37

После атаки БПЛА произошло возгорание на территории аэродрома в Саратовской области

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Возгорание произошло на территории аэродрома в Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников.

Как сообщает ТАСС, сейчас проводится эвакуация жителей. Все оперативные службы находятся на месте.

В результате атаки беспилотников частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Сегодня занятия в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме.

«Татар-информ» рассказывал, что российские силы ПВО за ночь уничтожили 54 украинских беспилотника над территорией Саратовской области.

#бпла
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