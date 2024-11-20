news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 20 ноября 2024 11:39

После атаки беспилотников жителей поселка в Новгородской области разместили в ПВР

Скопировать ссылку

После атаки беспилотников жителей поселка Котово Окуловского района Новгородской области разместили в пунктах временного размещения.

Как сообщили в Минобороны РФ, за ночью над Новгородской областью уничтожили 20 БПЛА.

Сейчас проводится осмотр поселка Котово. Службы подогнали автобусы и людей эвакуировали. Некоторые из жителей находится у друзей, кто-то в школе в ПВР.

Все люди обеспечены горячим питанием и спальными местами.

Как сообщили РИА Новости, раненых и пострадавших нет. Есть пожилые люди, инвалиды, которых поместили в Окуловскую больницу.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100