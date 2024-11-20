После атаки беспилотников жителей поселка в Новгородской области разместили в ПВР

После атаки беспилотников жителей поселка Котово Окуловского района Новгородской области разместили в пунктах временного размещения.

Как сообщили в Минобороны РФ, за ночью над Новгородской областью уничтожили 20 БПЛА.

Сейчас проводится осмотр поселка Котово. Службы подогнали автобусы и людей эвакуировали. Некоторые из жителей находится у друзей, кто-то в школе в ПВР.

Все люди обеспечены горячим питанием и спальными местами.

Как сообщили РИА Новости, раненых и пострадавших нет. Есть пожилые люди, инвалиды, которых поместили в Окуловскую больницу.