news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 14 января 2025 11:13

После атаки беспилотников в Энгельсе произошел пожар на предприятии

Скопировать ссылку

На предприятии в Энгельсе Саратовской области возникло возгорание после атаки БПЛА.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, экстренные службы занимаются его ликвидацией.

Ранее губернатор сообщал об угрозе атаки беспилотников в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. Глава региона отметил, что предварительно, никто не пострадал. Школы Саратова и Энгельса переведены на дистанционное обучение.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100