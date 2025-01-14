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После атаки беспилотников в Энгельсе произошел пожар на предприятии
На предприятии в Энгельсе Саратовской области возникло возгорание после атаки БПЛА.
Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, экстренные службы занимаются его ликвидацией.
Ранее губернатор сообщал об угрозе атаки беспилотников в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. Глава региона отметил, что предварительно, никто не пострадал. Школы Саратова и Энгельса переведены на дистанционное обучение.
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