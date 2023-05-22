После ареста приставами дорогих иномарок, жители Казани выплатили приставам долги

Судебные приставы Казани провели очередной рейд по выявлению должников. Трое местных жителей оплатили долги после ареста дорогих иномарок. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Так, владелец BMW погасил налоговую задолженность в 66 тыс. рублей сразу после ареста автомобиля. Аналогично поступил и мужчина, управлявший Volkswagen Tiguan. Несмотря на неоднократные напоминания приставов, мужчина не спешил погашать долги. Лишь во время ареста он оплатил долги размере 33 тыс. рублей.

Владелица AUDI Q7 также решила погасить задолженность после того, как поняла, что может стать пешеходом. В результате женщина погасила налоговую задолженность в размере 22 тыс. рублей.

Республиканское Управление судебных приставов в очередной раз напоминает о важности своевременной оплаты задолженности во избежание применения принудительных мер.