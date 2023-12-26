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После ареста иномарки бизнес-леди из Челнов погасила долг по аренде в миллион рублей
Приставы Набережных Челнов помогли бизнесмену вернуть миллион.
Как сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов, бизнесмен сдал челнинке в субаренду помещение в торговом центре. Первое время женщина исправно оплачивала арендную плату, а потом перестала. Вместе с пени и процентами сумма долга возросла до 1 млн рублей.
В итоге индивидуальный предприниматель подал иск в городской суд. Суд согласился с расчетами и вынес решение в его пользу. Однако бизнес-леди проигнорировала и решение суда, и предупреждение пристава.
После этого сотрудники выяснили, что у должницы в собственности имеется автомобиль Audi Q3. Пристав вынесла постановление и арестовала автомобиль. Поскольку оплата не была произведена, иномарку готовили к реализации на торгах в счет погашения долга. После этого челнинка поняла всю серьезность ситуации и погасила долг полностью.
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