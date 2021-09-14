После ареста авто, челнинец выплатил 210 тыс. рублей долга по алиментам

Житель Набережных Челнов должен был выплачивать треть дохода на алименты дочери. После трудоустройства деньги взыскивались с заработной платы мужчины. Однако у челнинца до этого накопился нешуточный долг по алиментам – свыше 210 тыс. рублей. Его погашать мужчина не спешил.

Судебные приставы выяснили, что у должника в собственности есть три авто – «КАМАЗ» и две легковушки. Стражи порядка наложили запрет на регистрационные действия, а также арестовали счета должника, но и это не подействовало. Тогда приставы совместно с автоинспекторами арестовали один из автомобилей челнинца.

Как рассказала ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова, перспектива остаться без авто побудила мужчину полностью погасить долг, в том числе 15 тыс. рублей исполнительского сбора. Арест с машины сняли и вернули ее владельцу.

«С начала 2021 года судебные приставы Татарстана взыскали с должников более 348 млн рублей долгов по алиментам - это почти на 151 млн рублей больше, чем в прошлом году», – отметила Лилия Халимова.

