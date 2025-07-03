«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

Сахарный диабет – бич для людей всех возрастов. Многие больные сталкиваются с синдромом диабетической стопы, который грозит гангреной. Врачи из Татарстана запатентовали новые способы лечения тех, кому грозит смертельная опасность. О том, как это применяется на деле, в репортаже «Татар-информа».





Константин Корейба: «Взрыв диабета в нашей стране произошел с появлением первого ресторана сети "Макдоналдс". До этого все было не так плачевно»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пациенты после ампутации долго не живут – новые методы спасут тысячи жизней»

По последним данным Международной диабетической федерации, в мире живут около 800 млн больных диабетом. 262 млн из них не знают, что имеют этот недуг.

«В Европе первое место по числу диабетиков занимает Турция, второе – Россия. Взрыв диабета в нашей стране произошел с появлением первого ресторана сети ‘’Макдоналдс’’. До этого все было не так плачевно», – рассказал доцент кафедры хирургических болезней КГМУ, хирург отделения гнойной хирургии клиники «РЖД-Медицина», руководитель центра «Диабетическая стопа» Константин Корейба.

Врач отметил, что диабет – скорее не заболевание, а состояние организма. Его нельзя вылечить, можно лишь компенсировать. Люди умирают не от самого диабета, а от его осложнений – инсульта, инфаркта. Болезнь калечит глаза и почки, а также разрушает сосуды и кости ног.

«Стопы принимают форму кресла-качалки, ведь кости растворяются, будто сахар. Появляются язвы, из-за которых больные теряют ноги. Треть пациентов живут максимум год после ампутации голени и бедра – так называемой высокой ампутации. Они мало двигаются, у них нарушаются функции внутренних органов. Как говорится, если ты лег – ты умер», – подчеркнул хирург.

По данным за 2021 год, в России жили 7,3 млн больных диабетом. Из них 25%, или 1,8 млн, были больны синдромом диабетической стопы. Констатин Корейба утверждает, что ампутация грозит восьми из десяти людей с этим синдромом.

«Ампутация – это не лечение, а операция отчаяния, сиюминутная помощь, которая отсрочит плачевные последствия. Мы должны избежать ее, победив саму язву», – сказал хирург.

Именно на лечение язв при диабетической стопе и направлены методики, запатентованные командой под руководством Константина Корейбы. Федеральная служба по интеллектуальной собственности России выдала врачам 9 патентов. Основной инновацией, созданной командой Констатина Корейбы, являются аутологичные факторы роста или АФР. Разработка шла с 2017 года, в 2019-м был получен патент.

Основной инновацией, созданной командой Констатина Корейбы, являются аутологичные факторы роста Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кровь диабетика не доносит до периферических тканей, в частности пальцев ног, нужные вещества. Как же исправит эту ситуацию разработка? Мы берем плазму крови, обрабатываем ее – в лаборатории образец раскручивают в центрифуге. Таким образом, из тридцати факторов роста, которые содержит плазма, выделяются пять. В язву и межкостные структуры мы вводим факторы роста внутренней поверхности сосудов и кожи, тромбоцитов, коллагена, подобные инсулину», – рассказал Константин Корейба.

АФР вводятся шприцем на глубину полсантиметра – в ростковый слой кожи. Предварительно место укола увлажняют.

Вместе с плазмой в пораженное место заводят специальный биоматериал – гель на основе гиалуроновой кислоты и коллагена. Материал помогает регенерации тканей. По словам врачей, эта технология поможет и тем, у кого не приживается собственная кожа, которую пересадили из другого места.

«Диабетикам часто требуется операция по реконструкции артерий. Наши методы позволяют подготовить сосуды к резкому восстановлению кровотока. К слову, операцию не проведут повторно, если пациент исправно пьет препараты. В противном случае сосуды забьются уже через полгода», – объяснил медик.

Священнослужитель из Набережных Челнов отец Василий болеет сахарным диабетом с 15 лет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Без золотых рук и светлой головы Константина Корейбы меня бы не было уже на этом свете»

На обследование в клинику РЖД приезжают пациенты со всей Республики Татарстан. Историю своей болезни и лечения «Татар-информу» рассказал отец Василий – священнослужитель из Набережных Челнов.

«Я болею сахарным диабетом с 15 лет. Сейчас мне 47. Болезнь поразила мои глаза, я уже поменял оба хрусталика. В 2012 году мне ампутировали палец левой ноги», – рассказал отец Василий.

«Хочу подметить: удаляя палец, врач должен быть особенно внимателен. При ампутации надо сохранить связку, которая проходит между головками плюсневых костей стопы. Иначе стопа разойдется подобно вееру и потеряет опорную функцию. К счастью, у нашего пациента все кости на месте», – добавил Константин Корейба.

«При ампутации надо сохранить связку, которая проходит между головками плюсневых костей стопы. Иначе стопа разойдется подобно вееру» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда встал вопрос об ампутации обеих ног, священник попал на прием к хирургу в Казанскую городскую больницу №5. Тогда отделение гнойной хирургии располагалось в ней.

«У пациента было сильное поражение сосудов и костей. На базе казанской горбольницы №7 хирурги вернули артериям на обеих ногах прежний вид. Мы же ввели факторы роста и биоматериал. Так была спасена опорная функция ног. Сегодня наш бывший пациент проводит церковные службы, стоя на ногах от шести до восьми часов», – рассказал врач.

Отец Василий рассказывает, что после операции приезжал на осмотр раз в месяц. Сейчас это нужно делать дважды в год. Батюшка носит специальную ортопедическую обувь и пьет препараты, поддерживающие работу сосудов.

«Без золотых рук и светлой головы Константина Корейбы меня бы не было уже на этом свете. Сейчас я стою на ногах, а не сижу в коляске – это главное. Направляю многих знакомых к этому талантливому врачу. Низкий поклон и здоровья ему», – сказал отец Василий.

Наталья Иванова болеет диабетом уже 16 лет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Еще полгода назад сидела в инвалидной коляске, а теперь – хожу»

Наталья Иванова болеет диабетом уже 16 лет. 61-летняя жительница Казани попала в клинику РЖД в конце 2024 года.

«В один день у меня заболел седалищный нерв. Затем я почувствовала, будто стал опухать сустав левой ноги», – рассказала Наталья Иванова.

Рентген не выявил какой-либо проблемы, но дальнейшие исследования показали – пенсионерка больна флегмоной левой стопы. Врачи сделали разрезы и почистили гной из тканей, но ткани продолжали отмирать. Константин Корейба предположил, что гной проник уже в сустав.

Решение нужно было принимать быстро, ведь женщине угрожала смертельная опасность. Она прошла две операции. Раны от язв ей закрыли, пересадив собственную кожу с бедра. К счастью, кожные лоскуты прижились, но к ним нужно относиться особенно бережно.

Женщина прошла две операции. Раны от язв закрыли, пересадив собственную кожу с бедра Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас я могу ходить сама, а еще в январе передвигалась на инвалидной коляске. Чувствую себя превосходно. Как только затянутся раны, выйду на работу», – рассказала Наталья Иванова.

Ранее корреспондент «Татар-информа» уже бывал в отделении гнойной хирургии клиники РЖД в Казани. Тогда мы рассказывали о том, как хирурги клиники РЖД в Казани делают невозможное, спасая ноги тем диабетикам, кто уже смирился с предстоящей ампутацией.